La PCPP évoque la possibilité de conclure un accord-cadre intercoréen

Photo : YONHAP News

La Commission présidentielle chargée de tracer la feuille de route du quinquennat de Lee Jae Myung (PCPP) étudie la possibilité de faire de la conclusion d’un nouvel accord-cadre avec Pyongyang un des objectifs. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui un de ses responsables lors d’un entretien téléphonique avec la KBS.Selon ses explications, il s’agit d’un projet à long terme. Avant de signer le pacte, les deux Corées devront tout d’abord rouvrir leurs canaux de communication et normaliser leurs relations. La commission pense également à ne plus utiliser le mot « réunification » dans le texte final, afin de ramener le Nord à la table des discussions.Toujours d’après le même responsable, il est nécessaire d’avancer étape par étape, Kim Jong-un ayant déjà défini les liens Nord-Sud comme ceux entre deux Etats hostiles. Séoul doit donc chercher à les transformer en relations d’un seul Etat amical, avec pour but de réunifier à terme la péninsule divisée.La PCPP a par ailleurs établi une liste de 123 dossiers prioritaires du mandat de Lee. Dès la semaine prochaine, elle entamera une coordination détaillée avec le Bureau présidentiel.