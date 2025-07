Le ministre russe des Affaires étrangères à Pyongyang du 11 au 13 juillet

Photo : YONHAP News

Le visage de la diplomatie russe est attendu demain à Pyongyang pour un déplacement de trois jours. D’après la KCNA, Sergueï Lavrov l’effectuera sur l'invitation de son homologue, Choe Son-hui. Le média d’Etat nord-coréen n’a pour autant pas précisé l’objet de son voyage. Le ministre russe sera reçu par Choi pour un entretien, et devrait l’être également par Kim Jong-un.Dans ce contexte, le porte-parole du Kremlin a annoncé hier que Vladimir Poutine ne prévoyait pas de se rendre prochainement en Corée du Nord, et que Kim III n’envisageait pas non plus d’aller en Russie dans un avenir proche. Il a toutefois confirmé que le président russe transmettrait un message au dirigeant nord-coréen par le biais de son ministre des Affaires étrangères.A ce propos, des observateurs évoquent la possibilité que Lavrov coordonne la date d’un nouveau voyage en Russie du maître de Pyongyang. Pour rappel, lors de sa visite dans la capitale nord-coréenne en juin 2024, Poutine l’avait invité à Moscou. Une invitation acceptée.