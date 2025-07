La BOK maintient le taux directeur à 2,5 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a décidé ce matin, après sa cinquième réunion de politique monétaire de l'année, de maintenir son taux directeur à 2,5 %. Une décision expliquée notamment par la hausse des prix de l’immobilier à Séoul et dans ses environs, ainsi que par un endettement élevé des ménages.Pour l'institution, la croissance de l'économie sud-coréenne devrait rester modérée, alors que les incertitudes liées aux négociations commerciales avec Washington restent élevées. Concernant les prix à la consommation, elle a jugé la situation relativement stable et prévoit que le taux d’inflation devrait se maintenir autour de 2 % cette année. En juin dernier, il a atteint 2,2 %, enregistrant une légère hausse par rapport au mois précédent.S'agissant des circonstances extérieures, la BOK estime que l’incertitude demeure importante. Aux Etats-Unis, le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,5 % au deuxième trimestre, et l’activité manufacturière reste faible en Chine et en Europe. La banque centrale prévoit que l'environnement commercial et l’orientation des politiques monétaires des grandes puissances auront une influence sur l’économie mondiale.Enfin, à propos du futur taux directeur, elle a précisé qu’elle tiendrait compte de plusieurs facteurs, tels que les conditions politiques internes et externes, l’évolution de l’inflation et de la stabilité financière.