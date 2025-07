Enquête du procureur spécial : perquisition au ministère de la Défense

Photo : YONHAP News

L’équipe du procureur spécial Lee Myung-hyun, qui enquête sur les allégations d'ingérence du pouvoir liées à la mort d’un soldat des Marines, a perquisitionné aujourd’hui une dizaine, dont le domicile de l’ancien ministre de la Défense Lee Jong-sup, le ministère de la Défense et le Bureau de la sécurité nationale.Cette opération vise à saisir des documents relatifs à la réunion du 31 juillet 2023, présidée par Yoon Seok Yeol, ainsi que les consignes et les rapports échangés à l’époque entre le Bureau présidentiel et le commandement militaire.Par ailleurs, l’équipe du procureur spécial Min Joong-ki, chargée d’enquêter sur des soupçons liés à Kim Keon-hee, accélère ses investigations au sujet de l’affaire de manipulation boursière impliquant la société Sambu Construction. Aujourd’hui, elle a convoqué son ancien et son actuel président. Ils sont soupçonnés d’avoir artificiellement fait monter le cours des actions de l’entreprise en prétendant lancer un projet de reconstruction en Ukraine en mai et juin 2023. Ils auraient ainsi empoché des gains illicites s’élevant à plusieurs dizaines de millions d’euros.