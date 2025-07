Canicule : la demande d’électricité pourrait établir un record cet été

Photo : KBS News

Alors que la vague de chaleur frappe la Corée du Sud plus tôt que d'habitude, la consommation d’électricité augmente fortement avec l'usage intensif des climatiseurs.Le 8 juillet, lorsque les températures ont frôlé les 40°C dans certaines régions, la demande maximale d’électricité a atteint 95,7 GW, dépassant le précédent record pour un mois de juillet. Selon le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, si cette tendance se poursuit, la demande pourrait s'élever à 97,8 GW lors de la deuxième semaine d’août, un chiffre supérieur au record enregistré le 20 août 2024.Le ministère a toutefois assuré que l’approvisionnement en énergie resterait stable et que 8,7 GW de ressources d’urgence étaient préparés en cas de besoin. Pour soulager les ménages face à l’augmentation de la facture d’électricité, le gouvernement a décidé d’alléger temporairement le système de tarification progressive pour les deux mois d’été.Par ailleurs, la canicule extrême menace la santé des sud-Coréens. Mardi, 238 personnes se sont rendues aux urgences pour des maladies liées à la chaleur, dont une est décédée. C’est la première fois depuis l’été de 2018 que le nombre de cas dépasse les 200. Du 15 mai au 8 juillet, 1 228 cas ont été recensés. Les hommes en représentaient 77,2 %, et environ un tiers concernaient des personnes âgées de 65 ans ou plus.