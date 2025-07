GIs en Corée du Sud : un think tank américain préconise une réduction drastique des effectifs

Photo : YONHAP News

Alors que Donald Trump réclame une hausse significative de la contribution sud-coréenne au stationnement des soldats américains dans la péninsule, un récent rapport de l'ancien conseiller principal du secrétaire à la Défense relance le débat. Le document, publié hier pour le think tank Defense Priorities, recommande de réduire le nombre de GIs de 60 % pour en laisser seulement 10 000.Plus précisément, Dan Caldwell propose le retrait de toutes les unités de combat au sol sans lien direct avec la protection des bases américaines. Il suggère également de diminuer les effectifs de l'armée de l'air, en rapatriant deux escadrons de chasse et un tiers des hommes affectés à la maintenance aéronautique.Selon lui, les Etats-Unis ne disposent pas d’un accès garanti à leurs bases situées au sud du 38e parallèle en cas de conflit dans une autre région. Cela laisse entendre que la Corée du Sud pourrait s’opposer à une mobilisation des troupes stationnées sur son territoire en cas de crise dans le détroit de Taïwan. Toujours selon Caldwell, Séoul dispose de capacités économiques et militaires suffisantes pour faire face aux menaces de Pyongyang.Ces arguments s’inscrivent dans la vision du locataire de la Maison Blanche pour qui les alliés des Etats-Unis doivent assumer davantage de responsabilités dans leur sécurité. Reste à savoir si ces recommandations seront intégrées à la nouvelle stratégie de défense américaine, actuellement en cours d’élaboration.