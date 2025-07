Les étrangers viennent moins pour le travail, plus pour les études

Photo : YONHAP News

L'année dernière, moins d’étrangers sont entrés en Corée du Sud pour travailler, mais les arrivées pour les études ou les formations ont augmenté. Selon les données publiées aujourd'hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), 1,3 million de personnes sont entrées et sorties du pays pour des séjours de plus de 90 jours. C’est une hausse de 4,2 % sur un an.Le nombre d'étrangers entrant était de 450 000 et le nombre de sortants était de 353 000, ce qui a donné lieu à un afflux net de 98 000 personnes, soit une diminution de 63 000 par rapport à l'année précédente. Pour les motifs d’entrée, le travail était le plus nombreux avec 164 000, soit 36,4 % du total. Il s'agit toutefois d'un recul de 5,1 %.Concernant les études ou les formations, 99 000 individus sont entrés à cette fin tandis que 9 000 le sont pour une résidence permanente ou un mariage avec un citoyen sud-coréen. Leurs nombres ont augmenté respectivement de 19,2 et 1,8 %.Un responsable a expliqué que la baisse des entrées pour motif professionnel serait en partie due à l'affaiblissement de la demande dans les entreprises, en lien avec la conjoncture économique en berne.Côté nationalités, la Chine arrive en tête avec 112 000 entrées, suivie du Vietnam et des Etats-Unis. En termes de solde net, le Vietnam se classe premier, devant la Birmanie et le Népal.Par ailleurs, la balance migratoire des ressortissants sud-coréens est redevenue positive pour la première fois depuis quatre ans.