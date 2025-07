Photo : YONHAP News

Statu quo pour la météo sud-coréenne. Ce vendredi, il fera toujours aussi chaud et le ciel sera dégagé sur l’ensemble du territoire. Seule l’île de Jeju connaîtra des averses au cours de l’après-midi.Ce matin, il fait 25°C à Séoul, Gwangju et Daegu, 26°C à Daejeon et Busan, 24°C à Gangneung ainsi que 27°C à Jeonju. Cet après-midi, il est attendu 36°C dans la capitale, 34°C à Daejeon et Jeonju, 35°C à Gwangju, 32°C à Daegu, 30°C à Busan ainsi que 27°Cà Gangneung.Ce week-end, les températures ne diminueront pas et il faudra s’attendre à un prolongement de l’alerte canicule. Le ciel restera dégagé samedi et dimanche.