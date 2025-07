Lee Jae Myung préside sa première réunion du Conseil de sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Le nouveau chef de l’Etat a présidé jeudi après-midi sa première réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC). Elle visait à examiner à l’avance les principales questions de sécurité attendues pour le second semestre et à discuter des mesures de réponse.Selon la porte-parole du Bureau présidentiel, Kang Yu-jung, à cette occasion, Lee Jae Myung a souligné que tous les ministères concernés devraient s’employer à la paix, au pragmatisme et à la sécurité des citoyens, ainsi qu’au rétablissement des relations intercoréennes rompues. Avant d’ajouter que la coexistence pacifique entre les deux Corées constituait l’option la plus réaliste et la plus pragmatique pour assurer la sécurité du pays.Le président de la République a également mis en avant le fait que pour la sécurité nationale, la prévention était plus importante que la réaction. Il a indiqué qu’il fallait prendre en compte de façon globale l’évolution de la situation internationale, la conjoncture politique intérieure ainsi que la variable nord-coréenne.Le Premier ministre Kim Min-seok, le conseiller à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, le secrétaire général de la présidence Kang Hoon-sik, le premier directeur adjoint du Service national du renseignement (NIS) Lee Dong-soo, ainsi que des hauts responsables des ministères de la Défense, des Affaires étrangères et de la Réunification y étaient présents.