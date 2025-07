Consultations commerciales : Yeo Han-koo de retour après de nouvelles négociations

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué au Commerce est rentré hier après son deuxième voyage à Washington pour les négociations commerciales en cours avec l’administration Trump. Pendant son déplacement, il a rencontré le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, le représentant pour le commerce (USTR), Jamieson Greer, et le sénateur de l’Alaska, Dan Sullivan, entre autres.Lors d’un bref échange à l’aéroport avec les journalistes, Yeo Han-koo a affirmé que les Etats-Unis s’étaient montrés intéressés à la proposition de Séoul pour un partenariat bilatéral de renaissance du secteur manufacturier, plus particulièrement dans les domaines de la construction navale et des semi-conducteurs. Avant d’ajouter que les dernières discussions avec ses interlocuteurs américains se sont focalisées sur ce point.Concernant le projet d'un gazoduc traversant l’Alaska du nord au sud, le haut responsable sud-coréen a rappelé que Donald Trump cherche toujours des partenaires asiatiques, dont la Corée du Sud, pour le réaliser. Il a poursuivi que Séoul avait besoin de davantage d’informations détaillées pour décider d’y participer, et que des négociations seront menées sur ce dossier.Interrogé sur la possibilité d’un nouveau voyage dans la capitale américaine, Yeo a répondu qu’il y retournerait pour accélérer les discussions avant l'entrée en vigueur des droits de douane réciproques américains de 25 %, le 1er août.