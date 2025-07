Corée-USA-Japon : les chefs d’état-major des armées se réunissent à Séoul

Photo : YONHAP News

Les chefs d’état-major des armées de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se retrouvent aujourd’hui à Séoul dans le cadre de leur réunion dite « Tri-CHOD », la première depuis la prise de fonctions de Lee Jae Myung. La coopération militaire trilatérale face aux menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang sera au cœur de leurs discussions. Les trois généraux doivent également échanger sur l’organisation, en septembre, des exercices militaires combinés « Freedom Edge ».Hier, le sud-Coréen, Kim Myung-soo a eu des entretiens bilatéraux avec Dan Caine et Yoshihide Yoshida. Avec son homologue américain, il a partagé l’évaluation des activités de l’armée nord-coréenne et échangé sur les moyens de renforcer l'alliance avec Washington. Le dossier épineux du réajustement de la présence militaire des Etats-Unis dans la région n’a pas été abordé.La conversation avec le général nippon a été dominée par la coopération sécuritaire entre les deux voisins.