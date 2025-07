Le salaire horaire minimum est fixé à 10 320 wons pour 2026

Photo : YONHAP News

Le salaire minimum horaire pour 2026 a été fixé jeudi à 10 320 wons, soit une augmentation de 2,9 % par rapport au montant actuel. Il s’agit de la huitième décision prise « par accord » entre les partenaires sociaux depuis l’instauration du système du SMIC en 1988, et de la première depuis 2008.Cette année, les négociations ont été difficiles en raison du grand écart entre les positions des syndicats et du patronat. Les premiers avaient initialement réclamé un salaire horaire de 11 500 wons (6,16 euros), soit une hausse de 14,7 %, avant de descendre mardi à 10 900 wons (+8,7 %). Le second avait commencé par demander de rester au niveau actuel, à savoir 10 030 wons, avant de monter jusqu’à 10 180 wons (+1,5 %).Comme les positions restaient trop éloignées, les membres représentant l’intérêt public de la Commission du salaire minimum ont proposé une fourchette d'augmentation comprise entre +1,8 et +4,1 %. Les syndicats s’y sont vivement opposés. Si les représentants de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) ont quitté la table des négociations en signe de protestation, ceux de la Fédération nationale des syndicats coréens (FKTU) y sont restés pour finir par accepter 10 320 wons après avoir présenté deux nouveaux amendements.La KCTU a vivement dénoncé un accord qui ne reflète que les revendications patronales. La FKTU a également exprimé ses regrets. De leur côté, les employeurs ont expliqué que malgré leur demande de gel initiale, ils ont finalement accepté cette hausse après moult réflexions, compte tenu de la mauvaise conjoncture économique et de la récession de la demande intérieure.