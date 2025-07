Exportations : +9,5 % entre le 1er et le 10 juillet

Photo : YONHAP News

Au cours des dix premiers jours du mois, les exportations ont progressé de 9,5 % par rapport à la même période de l’an dernier, à 19,4 milliards de dollars. Ce que révèle l’administration des douanes.Quant au montant des exportations journalières, calculé en prenant en compte le nombre de jours ouvrés, il s’est établi à 2,28 milliards de dollars. Du 1er au 10 juillet, il y a eu 8,5 jours travaillés, un nombre identique à celui d’il y a un an.En détail, les puces électroniques (+12,8 %), les automobiles (+13,3 %) et les navires (+134,9 %) ont vu leurs ventes à l’étranger augmenter en glissement annuel. A l’inverse, celles des produits pétroliers (-1,9 %) et des équipements des télécommunications (-13,7 %) ont diminué. Parmi les pays ayant augmenté leurs achats auprès de la Corée du Sud figurent la Chine (+6,2 %), les Etats-Unis (+6,1 %), l’Union européenne (+3,6 %) et le Vietnam (+2,3 %).Les importations ont crû de 1,8 % sur un an, à 20 milliards de dollars entraînant un déficit commercial de 600 millions de dollars.