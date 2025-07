Exportations : quatre entreprises sur dix prévoient une baisse de la rentabilité au second semestre

Photo : YONHAP News

38,7 % des grandes entreprises sud-coréennes prévoient que leur rentabilité à l’export pour le second semestre de cette année diminuera par rapport à l’an dernier. C’est ce qu’a révélé ce matin la Fédération des industries coréennes (FKI) dans son « enquête sur les perspectives d’exportation pour le second semestre 2025 ».Parmi elles, 47,3 % estiment que leur marge bénéficiaire à l'exportation restera similaire à celle du second semestre 2024, tandis que 14 % prévoient une amélioration.Les principales causes évoquées sont notamment l’augmentation des coûts liés aux droits de douane et la baisse des prix à l’exportation face à la concurrence accrue. Parmi les sondés, 53,3 % considèrent la politique tarifaire de l’administration Trump comme le principal risque. Pour y faire face, des mesures telles que la réduction des coûts et l’expansion de la production locale à l’étranger sont envisagées.Selon l’enquête, les expéditions pour le second semestre devraient diminuer en moyenne de 1,6 % en glissement annuel. Dans quatre secteurs, dont les composants électroniques et la bio-santé, elles devraient progresser, tandis que six secteurs incluant l’acier et la construction navale devraient connaître un recul.Pour renforcer leur compétitivité à l’export, les entreprises ont souligné la nécessité d’alléger la charge douanière via des accords commerciaux et d’étendre les soutiens fiscaux comme la réduction de l’impôt sur les sociétés.