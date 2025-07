RE100 : Séoul ambitionne de créer un complexe industriel dédié

Photo : YONHAP News

L’administration de Lee Jae Myung veut créer un complexe industriel dit « RE100 », où les entreprises utilisent 100 % d'électricité renouvelable. Le premier secrétaire présidentiel à la coordination politique, Kim Yong-beom, a présenté hier un plan d’action au chef de l’Etat pour ce projet ambitieux.Selon ce document, c’est le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie qui le conduira. Pour la première étape, une task force interministérielle sera mise en place et l’établissement des lois spéciales est envisagé.Selon Kim, les entreprises devant s’installer dans le futur complexe bénéficieront des infrastructures nécessaires pour leurs opérations. Les régions qui les accueilleront pourront relancer leur économie. L’initiative peut également contribuer à la grande transition énergétique de la Corée du Sud et à la décentralisation équilibrée, qui figurent parmi les chantiers prioritaires de Lee.Le conseiller a ajouté qu’il s’agirait de redessiner, à terme, la carte industrielle du pays du Matin clair et sa structure de l'offre et de la demande d'énergie.