Gallup-Corée : la cote de popularité de Lee Jae Myung atteint 63 %

Photo : YONHAP News

Plus de six sud-Coréens sur dix jugent positif le bilan du président de la République Lee Jae Myung. C'est ce que révèle un sondage mené par Gallup-Corée entre le 8 et le 10 juillet auprès de 1 002 adultes. Son taux de soutien a baissé de 2 points par rapport à la semaine précédente. En revanche, 23 % des sondés estiment que le chef de l’Etat fait mal son travail. 14 %, eux, n’ont pas exprimé d’opinion.Concernant les partis politiques, le Minjoo, la formation présidentielle, a enregistré une baisse de 3 points, avec 43 %. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a recueilli 19 %, en reculant, lui aussi, de 3 points. Il s'agit de son plus bas niveau depuis novembre 2020 dans les enquêtes du cabinet.En ce qui concerne le Parti de la reconstruction de la Corée et le Nouveau parti de la réforme, ils ont obtenu respectivement 4 %. Enfin, 27 % des interrogés ont déclaré n’avoir aucune préférence politique.Le sondage a été réalisé par téléphone avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.