Corée-USA-Japon : rencontre des ministres des Affaires étrangères en marge du FRA

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie des Etats membres du Forum régional de l’Asean sur la sécurité (FRA) se sont réunis hier et aujourd’hui à Kuala Lumpur, en Malaisie. Séoul y a été représenté par son premier vice-ministre des Affaires étrangères, Park Yoon-joo, son ministre n’ayant pas encore été officiellement nommé, en raison de la procédure de son audition de confirmation au Parlement.En marge, la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont organisé aujourd’hui une nouvelle rencontre trilatérale. Park a ainsi échangé avec le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, et son homologue nippon, Takeshi Iwaya. Les trois hauts diplomates auraient alors souligné l’importance de la coopération entre leurs pays et échangé sur les préoccupations régionales et mondiales, plus précisément sur le dossier nord-coréen. Ils auraient également adopté un message visant la Chine, en évoquant cette fois encore la question du détroit de Taïwan, dont Pékin revendique la possession.Par ailleurs, le sud-Coréen en aurait profité pour transmettre à Rubio la position de son gouvernement à l’égard des négociations tarifaires en cours avec Washington.