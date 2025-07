Lee Jae Myung choisit le reste des ses ministres

Photo : YONHAP News

Le président a choisi les deux derniers membres de son gouvernement : Choi Hwi-young, président de NolUniverse, plateforme de billetterie et de voyages, à la tête du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et Kim Yoon-deok, député du Minjoo, en tant que ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports. Ainsi, les 19 ministères de l'administration de Lee Jae Myung ont désormais chacun un candidat officiellement désigné.Selon Kang Hoon-sik, secrétaire général de la présidence, Choi possède une expérience variée, en tant que dirigeant d’un portail en ligne et fondateur d’une plateforme du tourisme. Il l’a présenté comme une personne capable de concrétiser la vision du chef de l'Etat visant à faire émerger un marché de la K-culture de 300 000 milliards de wons, soit 186 milliards d'euros, avec ses compétences et ses idées neuves.Concernant Kim, Kang a expliqué qu'il avait démontré ses compétences législative et politique au sein d’une commission parlementaire, ajoutant qu’il pourrait traiter les questions immobilières à la hauteur des attentes des citoyens, plutôt qu'avec une approche académique.