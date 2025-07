SK Telecom : exode de plus de 75 000 clients

Photo : YONHAP News

Depuis que SK Telecom a annoncé l’exemption temporaire des frais de résiliation, plus de 75 214 abonnés ont mis fin à leur contrat. Selon l’Association coréenne des opérateurs de télécommunications (KTOA), hier, 17 376 abonnés ont changé d’opérateur. Parmi eux, 8 915 se sont tournés vers KT et le reste vers LG U+.Dans le même temps, 10 720 nouveaux clients ont rejoint SKT, ce qui représente une perte nette de 6 656 abonnés. D'après les observateurs, cette tendance devrait se poursuivre jusqu’au 14 juillet, date de fin de la période d’exonération des frais.Face à cette situation, la concurrence entre les trois plus grandes entreprises s’est intensifiée, provoquant quelques tensions. SK Telecom a déposé une plainte contre KT pour des subventions illégales et un marketing agressif, tandis que KT a suscité la controverse en demandant à ses employés d’afficher sur leur profil de KakaoTalk un message incitant les clients de SKT à changer d’opérateur sans frais.