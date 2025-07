Photo : YONHAP News

Bonne et mauvaise nouvelle pour les sud-Coréens pour attaquer la troisième semaine de juillet. D’un côté, les alertes canicules ont été levées sur tout le pays, annonçant une diminution des températures. De l’autre, la pluie, responsable de cette baisse du mercure, fait son retour sur l’ensemble du territoire. Les premières gouttes sont tombées hier et devraient à nouveau s’abattre en fin de matinée jusqu’au soir.Concernant les températures, ce matin, il fait 24°C à Séoul, 21°C à Daejeon, Gwangju, Gangneung, Daegu et Busan ainsi que 22°C à Jeonju. Cet après-midi, il est prévu 28°C dans la capitale et à Daejeon, 25°C à Gangneung, 29°C à Jeonju et Gwangju, 30°C à Busan ainsi que 31°C à Daegu.