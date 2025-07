Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a décidé d'envoyer dès aujourd’hui ses émissaires spéciaux auprès de l'Union européenne, de la France, du Royaume-Uni et de l’Inde. Leur mission est de transmettre les lignes directrices de la gouvernance et de la diplomatie de son administration.D'après le Bureau présidentiel, Yoon Yeo-jun, l'ancien ministre de l'Environnement mène la délégation auprès de l'UE. Elle sera composée de Son Myung-soo et de Jeon Hyun-hee, deux élus du Minjoo, le parti au pouvoir.Gang Geum-sil, ancien ministre de la Justice, conduit celle pour la France. Choo Mi-ai, députée du Minjoo, est l'émissaire pour le Royaume-Uni, tandis que l'ex-Premier ministre Kim Boo-gyum est envoyé en Inde. Ils sont tous les trois accompagnés de députés du parti de centre-gauche, afin de faire savoir que la démocratie sud-coréenne reste inébranlable, malgré la récente crise politique.