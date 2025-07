Lee Jae Myung rappelle les principes de la démocratie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré, lors du Congrès de l'Association internationale de science politique (AISP) qui débutait hier à Séoul, que la population sud-coréenne a su surmonter ces derniers mois la crise politique à la suite de la proclamation éphémère de la loi martiale par Yoon Suk Yeol. Selon lui, la démocratie sud-coréenne constituera l'une des étapes clé du mouvement de la démocratisation du monde entier.Lee Jae Myung a ainsi souligné que la résilience de la force démocratique de la Corée du Sud pourrait se propager aux quatre coins du monde. Avant d'ajouter qu'il n'y a qu'une plus grande démocratie qui puisse éliminer toutes les menaces anti-démocratiques et qu’il est nécessaire de rétablir la coexistence, la réconciliation et la solidarité pour faire face aux inégalités, l'extrémisme politique et l'exclusion.Le chef de l’Etat a de nouveau appelé à rétablir la liberté, l'égalité, la solidarité et les principes fondateurs de ce qu’il appelle la « K-démocratie ». Il a également précisé que cette liberté dépasse son concept traditionnel, pour signifier également une liberté économique qui garantisse un travail décent, voir une protection sociale pour la population.Pour Lee, la démocratie doit fonctionner comme le système politique le plus efficace et rationnel. Il doit permettre à tous les citoyens de réaliser leur potentiel afin d’empêcher des forces anti-démocratiques de récupérer les problèmes de la société actuelle, dont la pauvreté et l'inégalité, dans le but de le détruire.Le dirigeant sud-coréen a par ailleurs prôné une démocratie délibérative, qui encourage les discussions entre les citoyens et par conséquent l'intelligence collective. Il a ajouté qu’elle pourra se développer grâce à l'intelligence artificielle.