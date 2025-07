L’OCDE optimiste pour la croissance sud-coréenne

Photo : YONHAP News

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est optimiste pour la croissance sud-coréenne. Son indicateur composite avancé (ICA) pour le pays du Matin clair, publié hier, continue de grimper pour le septième mois consécutif, atteignant 101,08 points en juin. Du jamais-vu depuis trois ans et sept mois.Conçu pour anticiper les points de retournement de l'activité économique avec six à neuf mois d'avance, ce baromètre peut donc signaler une accélération probable de la croissance au cours des prochains mois. Un ICA supérieur à 100 suggère que le niveau de la progression future du PIB dépasse la tendance à long terme.Pour la Corée du Sud, l’indicateur restait en dessous de 100 entre juillet 2022 et janvier 2024, avant de franchir ce seuil le mois suivant, à 100,02. Depuis, sa courbe monte progressivement. Le mois dernier, il était le deuxième plus élevé parmi ceux des 12 pays étudiés. C’est le Royaume-Uni qui a dominé la liste, avec 101,16 points.A noter que l’ICA sud-coréen est supérieur à la moyenne du G20 (100,50) et à celle du G7 (100,51).