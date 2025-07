Samsung Electronics : Lee Jae-yong promet d'améliorer les résultats au second semestre

Photo : YONHAP News

A son retour aujourd’hui de la conférence Sun Valley, tenue aux Etats-Unis, le président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, a déclaré qu’il ferait de son mieux pour améliorer les résultats de son entreprise pour le second semestre de cette année.Au second trimestre, le bénéfice opérationnel du géant sud-coréen de l’électronique a dégringolé de 55,9 % en glissement annuel, pour s'établir à 4 600 milliards de wons, soit environ 2,86 milliards d'euros. Un mauvais résultat provoqué par le marasme du secteur des semi-conducteurs et surtout à la compétitivité affaiblie des HBM, les mémoires à large bande passante.Lee assiste depuis 2002 à la réunion annuelle sur le financement des médias. Créé en 1983, cet événement est organisé par la banque d'investissement américaine Allen & Company. Cette année, Andy Jassy et Jeff Bezos, respectivement président et fondateur d’Amazon, Mark Zuckerberg, fondateur de Meta, Tim Cook, président d'Apple ou encore Sundar Pichai, président d'Alphabet étaient présents.A la suite à leur rencontre à l'édition 2014, Lee et Cook se sont désistés du procès sur les brevets lié aux smartphones opérationnels hors américains qui opposait leurs entreprises.