Unesco : les pétroglyphes de Bangudae entrent au patrimoine mondial

Photo : YONHAP News

Les pétroglyphes préhistoriques de Bangudae à Ulsan, comprenant ceux de Daegok-ri et de Cheonjeon-ri, ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Le Comité du patrimoine mondial a officiellement pris cette décision samedi à Paris.Ce choix a été justifié par le fait que ces gravures rupestres réalistes, exécutées avec un sens aigu de l’observation, témoignent de la maîtrise artistique des peuples ayant vécu dans la péninsule coréenne. Le Comité a ajouté qu’il s’agit d’un chef-d’œuvre illustrant la créativité des communautés préhistoriques à travers des images représentant différents types de baleines ainsi que les principales étapes de leur chasse. Avant de souligner que ces dessins attestent d’une tradition de sculpture rupestre qui a perduré pendant environ 6 000 ans, et qu’ils montrent de manière concise l’évolution culturelle des habitants côtiers de la péninsule.Par ailleurs, il a été recommandé à la Corée du Sud d’informer de l’état d’avancement des travaux sur le barrage de Sayeon, destinés à abaisser le niveau de l’eau afin de protéger le site, et d’assurer le fonctionnement efficace du Centre du patrimoine mondial des pétroglyphes de Bangucheon, entre autres.Avec cette inscription, le pays du Matin clair compte désormais 17 biens sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.