TIC : hausse des exportations au 1er semestre 2025

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) ont fortement augmenté au premier semestre pour atteindre 115,16 milliards de dollars. Il s'agit du deuxième plus haut niveau pour cette période.Les importations en TIC se sont établies à 70,22 milliards de dollars, entraînant un excédent commercial de 44,22 milliards pour le secteur.Ces bons résultats, rendus publics aujourd'hui par le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC, sont dus aux progrès de la vente à l'étranger des mémoires à haute valeur ajoutée, d'une part, et à la demande croissante de disques électroniques SSD, très sollicités dans le développement de serveurs d'IA, d'autre part.En détail, les semi-conducteurs ont vu leurs expéditions augmenter de 11,4 % en glissement annuel, avec 73,31 milliards de dollars. Les exportations d’ordinateurs et de leurs périphériques ont atteint 6,64 milliards de dollars, soit une hausse de 10,8 %. Quant aux smartphones, leurs exportations ont atteint 6,08 milliards de dollars.Par pays, les achats effectués par Taïwan, le Vietnam, l'Inde et les Etats-Unis ont progressé tandis qu’une baisse a été observée pour l'Union européenne et la Chine.