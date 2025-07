Assemblée nationale : début des auditions pour les ministres de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Les procédures de confirmation des membres du gouvernement de Lee Jae Myung commencent aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Elles s’étaleront jusqu’à la fin de la semaine.Ce lundi, quatre potentiels ministres font face aux questions des députés. Il s’agit de Kang Sun-woo désignée à l’Egalité des genres et à la Famille, de Bae Gyeong-hun aux Sciences et aux TIC, de Chung Dong-young à la Réunification et de Jeon Jae-soo aux Océans et à la Pêche. L’audition de Kang s’annonce mouvementée. Dès sa désignation, elle fait l’objet d’une polémique. Cette députée du Minjoo, le parti présidentiel, est suspectée d’avoir harcelé certains de ses assistants parlementaires. Une allégation contestée par l’intéressée.Néanmoins, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition, lui demande de se retirer de son propre gré. Il fait de même pour deux autres candidates, Lee Jin-sook et Jeong Eun-kyeong, choisies respectivement à la tête du ministère de l’Education et de celui de la Santé. Elles doivent passer leur grand oral mercredi et vendredi. Il est notamment reproché à Lee, ancienne présidente de l’université de Chungnam, d’avoir plagié plusieurs thèses de ses étudiants. Quant à Jeong, la controverse porte sur son mari, soupçonné d’avoir investi dans des actions liées au COVID-19, alors qu’elle dirigeait l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Le PPP dénonce un conflit d'intérêts.Par ailleurs, hier, le président de la République, Lee Jae Myung, a nommé 12 vice-ministres et hauts responsables de ce rang. Parmi eux, un nom est plus particulièrement cité. Il s’agit de Hong So-young, la première femme à diriger la MMA, l’administration chargée du recrutement des conscrits et des autres affaires militaires.