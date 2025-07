Les étudiants en médecine annoncent leur retour en classe

Photo : YONHAP News

Les étudiants en médecine, qui boycottaient les cours depuis un an et cinq mois, ont décidé de retourner sur les bancs de l'université. Cela pourrait constituer un tournant majeur dans le conflit opposant le corps médical au gouvernement, déclenché par le projet de relèvement du numerus clausus dans les écoles de médecine.L’Association coréenne des étudiants en médecine a annoncé cette décision samedi lors d’une conférence de presse conjointe avec la commission parlementaire de l’éducation, celle de la santé et du bien-être, ainsi qu’avec l’Association coréenne des médecins. La date de retour n’a toutefois pas été précisée.Le ministère de l’Education s’est félicité de cette décision, tout en précisant que le calendrier et les modalités seraient définis à l’issue de discussions avec les universités et les ministères concernés.Par ailleurs, l’Association des étudiants en médecine a demandé au président Lee Jae Myung et au gouvernement d’élaborer un plan global pour rétablir le calendrier académique et de mettre en place un organe consultatif chargé de revoir le système d’exercice médical et d’améliorer les conditions de stage des futurs médecins. Les représentants de l’Assemblée nationale et de l’Association des médecins ont, de leur côté, annoncé qu’ils créeraient un groupe de discussion technique avec les parties concernées afin de définir des mesures concrètes.Pour rappel, en février 2024, l'administration de Yoon Suk Yeol avait dévoilé son projet d’augmentation du nombre de places dans les facultés de médecine, suscitant les protestations chez les étudiants qui avaient alors décidé de suspendre leurs cursus.