Unesco : le mont Geumgang inscrit au patrimoine mondial

Photo : YONHAP News

Le mont Geumgang, situé en Corée du Nord, a été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial tenue samedi à Paris. Le nom officiel déposé par le royaume ermite est « mont Kumgang - montagne de diamant vue de la mer ».Selon le Comité, le mont Geumgang possède une grande valeur culturelle en raison de ses topographies et paysage uniques ainsi que de ses histoires liées au bouddhisme et à la tradition populaire. Avec son plus haut sommet, Birobong, culminant à 1 638 mètres, il se caractérise par des falaises abruptes, des cascades et des vallées. Il offre également des panoramas spectaculaires variant selon les saisons et abrite également une grande diversité d’espèces végétales.Pendant des siècles, cette montagne fut un itinéraire de voyage indispensable pour les nobles, pouvant être comparé au Grand Tour effectué par les membres des hautes classes européennes aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle inspira ainsi de nombreux lettrés et peintres.Lors de l'annonce de son inscription, la délégation nord-coréenne a déplié le drapeau national. Son chef a exprimé sa gratitude avant de s'engager à coopérer avec l'institution internationale.C’est en 2021 que la candidature pour son entrée au patrimoine mondial de l’Unesco a été déposée par Pyongyang. Toutefois, la procédure d’évaluation et de sélection avait été retardée en raison de la pandémie de COVID-19. Avec cette inscription, le mont Geumgang est devenu le troisième site nord-coréen à figurer sur la liste du patrimoine mondial, après les tombes du royaume de Koguryo (2004) et plusieurs sites et monuments historiques de la dynastie Goryeo situés à Kaesong (2013).