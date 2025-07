FRA : Séoul, Washington et Tokyo réaffirment leur objectif de dénucléariser Pyongyang

Photo : YONHAP News

La teneur des discussions des chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise, réunis vendredi à Kuala Lumpur en marge de la conférence ministérielle du Forum régional de l’Asean sur la sécurité (FRA), a été révélée.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, son premier vice-ministre, Park Yoon-joo, le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, et son homologue japonais, Takeshi Iwaya, ont notamment échangé sur la question nucléaire nord-coréenne. Ils ont alors réaffirmé que l’objectif de leurs pays de dénucléariser le royaume ermite de manière complète restait intact. Avant de convenir de maintenir la forte dissuasion envers Pyongyang et d’élargir la coopération trilatérale en matière de sécurité.Park en a profité pour présenter les efforts du nouveau gouvernement sud-coréen pour atténuer les tensions avec le régime de Kim Jong-un et pour renouer le dialogue avec lui. Il s’agit entre autres de la décision de cesser la diffusion de la propagande contre le Nord dans les zones frontalières, après la prise de fonctions de Lee Jae Myung.Les trois hauts diplomates ont également discuté de la situation régionale, et promis de faire en sorte de maintenir la paix et la stabilité dans l’Indo-Pacifique. Ils se sont engagés à solidifier leur coopération dans les domaines de l’énergie, de la construction navale, des chaînes d’approvisionnement des minerais essentiels ou encore de l’intelligence artificielle.Le département d’Etat américain a également diffusé un document d’explication de même nature, signé par son porte-parole.La rencontre de vendredi était la première en près de trois mois. La précédente avait eu lieu en avril dans le cadre de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan).