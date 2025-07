La Corée du Nord reconnaît la crise alimentaire de 2023 à Kaesong

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a reconnu la crise alimentaire d'envergure, survenue il y a deux ans à Kaesong. Les autorités de renseignement sud-coréennes y avaient identifié un grand nombre de morts causé par la famine. Toutefois le pays communiste était toujours resté silencieux à ce sujet.Néanmoins, le récent numéro d'« Architecture en Corée du Nord », le magazine officiel du comité central de la Fédération d'architectes nord-coréenne, a affirmé que la situation alimentaire était grave en janvier 2023 dans cette ville à la frontière avec le Sud. Avant d'ajouter que Kim Jong-un y avait ordonné de distribuer des denrées alimentaires à tous les citoyens, salariés et non-salariés confondus. Cette révélation aurait pour objectif de véhiculer l'image du dirigeant nord-coréen comme dévoué et proche de son peuple.Le magazine a ensuite fait part de la gratitude exprimée par les responsables de Kaeseong envers leur leader « bien-aimé », qui « n'hésitait pas à autoriser l'utilisation des récoltes en réserve stratégique, destinées au temps de guerre ».D'après un expert du pays communiste, début 2023, de nombreux décès dus à la famine ont été recensés dans la ville, bien que plus riche que les autres. Kim III avait alors ordonné la mise sur le marché de denrées alimentaires à moitié prix par rapport à ceux fixés par le régime. Cette mesure avait suscité un grand mécontentement populaire. En réponse, la distribution gratuite avait été décidée.Par ailleurs, selon le ministère sud-coréen de la Réunification, Pyongyang a tenu en février 2023 un rassemblement plénier du Parti des travailleurs pour discuter de la production agricole. Cette convocation exceptionnelle, au regard du temps écoulé avec la précédente, laissait entrevoir la gravité de la crise.