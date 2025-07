Droits de douane américains : le ministre délégué au commerce souligne l’importance d’un consensus interne

Photo : YONHAP News

Alors que Donald Trump a annoncé la semaine dernière l'imposition de surtaxes de 25 % sur les produits sud-coréens à partir du 1er août, le ministre sud-coréen délégué au Commerce a déclaré qu'il était temps de faire des choix et de prendre des décisions.De retour de sa deuxième visite à Washington, effectuée du 5 au 10 juillet pour mener des négociations tarifaires avec de hauts responsables américains, Yeo Han-koo a souligné ce matin l'importance de parvenir à un consensus national. Le ministre a affirmé que le temps pressait et que les négociations avec les Etats-Unis portaient sur la définition des grandes lignes. Il a ajouté qu'il était nécessaire de mener des concertations internes pour déterminer le niveau d’acceptation par rapport aux demandes américaines.Selon lui, l'administration Trump est déterminée à réduire structurellement son déficit commercial. Il a estimé qu’au-delà de ses investissements et achats réalisés auprès de Washington, Séoul pourrait être amené à revoir sa réglementation et à améliorer ses systèmes qui puissent constituer des barrières commerciales à ses yeux. Il a notamment mis en avant la nécessité de prendre des décisions stratégiques dans le secteur agricole afin de parvenir à une entente plus large.Enfin, le haut responsable sud-coréen a fait savoir qu'il consulterait autant que possible les ministères concernés, les parties prenantes ainsi que l'Assemblée nationale au cours de cette semaine, avant de repartir pour les Etats-Unis afin de poursuivre les négociations.