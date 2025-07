Photo : YONHAP News

Ce mardi encore les sud-Coréens devront se munir d’un parapluie pour sortir de chez eux. En effet, des précipitations sont annoncées pour toute la journée sur l’ensemble du pays. Avec quelques rares rayons de soleil entre les nuages.De fait, les températures baissent légèrement. Ce matin, il fait 22°C à Séoul et Busan, 21°C à Daejeon, Jeonju, Gwangju et Daegu ainsi que 20°C à Gangneung. Cet après-midi, il est prévu 28°C dans la capitale, à Daegu et Busan, 26°C à Daejeon, 27°C à Jeonju ainsi que 29°C à Gangneung et Gwangju.