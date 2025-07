Droits de douane américains : Séoul veut accélérer les négociations

Photo : YONHAP News

La conseillère économique à l’ambassade de Corée du Sud aux Etats-Unis a déclaré que Séoul et Washington devraient conclure leurs négociations tarifaires de manière à élargir leur coopération, tant dans le commerce que dans le secteur manufacturier, plutôt qu’instaurer de nouvelles restrictions commerciales.Lors d'une conférence organisée lundi par l'Institut économique Corée-Etats-Unis à Washington, Ahn Se-ryeong, a souligné qu’une telle approche permettrait de réduire le déficit commercial américain de manière structurelle et durable. Avant de réaffirmer l'engagement du pays du Matin clair à accélérer les négociations avec l'administration Trump au cours des deux prochaines semaines, dans le but d’identifier un terrain d’entente viable entre les deux parties et de parvenir à un accord mutuellement bénéfique.La diplomate a également rappelé que le gouvernement sud-coréen misait sur les semi-conducteurs et la construction navale pour contribuer à la relance de l’industrie manufacturière américaine, tout en ajoutant que Washington manifestait un vif intérêt pour une coopération stratégique dans ces domaines.Ahn a enfin souligné que les droits de douane sur l'acier, l'aluminium, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques, déjà imposés ou envisagés, pourraient affecter plus de la moitié des exportations sud-coréennes vers les Etats-Unis. Elle a estimé que leur allègement était donc aussi important que celui des tarifs réciproques.