GIs en Corée du Sud : aucune discussion avec Washington sur la réduction des effectifs

Photo : YONHAP News

Cho Hyun, désigné pour diriger le ministère des Affaires étrangères, a déclaré qu’aucune discussion n’avait eu lieu entre la Corée du Sud et les Etats-Unis au sujet d’un éventuel retrait ou d’une réduction des forces américaines stationnées dans la péninsule coréenne. Il a fait cette déclaration dans un document soumis ce mardi à la commission parlementaire des affaires étrangères et de la réunification, en vue de son audition de confirmation prévue jeudi.Selon lui, la nécessité de maintenir le niveau actuel des troupes américaines en Corée du Sud est largement partagée tant dans les milieux parlementaires qu’académiques aux USA. Concernant la pression exercée par l’administration Trump pour obtenir une augmentation des contributions sud-coréennes aux frais du stationnement des GIs, il a estimé que, pour le gouvernement sud-coréen, le 12ᵉ Accord spécial sur le partage des coûts de défense (SMA), dûment conclu et entré en vigueur, ne fait pas l’objet d’une renégociation.Le diplomate de carrière a ensuite exprimé sa volonté de définir avec les Etats-Unis une vision commune, afin de développer l’alliance bilatérale en une alliance stratégique global tournée vers l’avenir, s’il est nommé chef de la diplomatie. Il a souhaité poursuivre une coopération permettant d’élargir et d’équilibrer les intérêts mutuels de manière globale, au-delà des collaborations par domaine.S’agissant des relations intercoréennes, le ministre pressenti a affiché son intention de privilégier des mesures visant à atténuer les tensions militaires et à renforcer la confiance dans la péninsule, pour relancer le dialogue et rétablir les liens entre les deux Corées. Il a également souligné l’importance de la reprise des pourparlers entre Washington et Pyongyang pour résoudre la question nucléaire nord-coréenne.Enfin, Cho s’est exprimé sur les relations avec la Chine. Il a affirmé vouloir rétablir la diplomatie au sommet avec Pékin, notamment à l’occasion du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), prévu cet automne à Gyeongju, auquel le président chinois Xi Jinping pourrait participer. Dans le même temps, il a insisté sur sa détermination à réagir fermement à toute action unilatérale de la Chine en mer Jaune et à défendre les droits maritimes de la Corée du Sud.