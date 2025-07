Le Tamhae 3 part pour le Pacifique à la recherche de terres rares sous-marines

Photo : YONHAP News

Le Tamhae 3 a mis le cap sur le Pacifique occidental. Il a quitté le port de Jinhae, à Changwon, dans le sud-est du pays, lundi à 17h. Pour les six prochaines années, ce navire d'exploration et de recherche géophysique de 6 000 tonnes a pour mission de trouver des gisements sous-marins de terres rares, considérées comme des matières premières stratégiques.Selon l'Institut coréen des géosciences et des ressources minérales (KIGAM), il s'agit du premier bateau de ce type construit par la Corée du Sud. Il est capable d’identifier l’emplacement des ressources situées dans les fonds marins et de les restituer sous forme d’images 3D en utilisant les ondes sismiques marines. Une mission d’exploration peut couvrir une superficie maximale de 4,2 km², soit l’équivalent de quatre terrains de football.D’après une responsable du KIGAM, cette opération revêt une importance stratégique particulière, dans un contexte où la Chine et le Japon ont déjà pris une longueur d’avance dans l’exploration sous-marine des terres rares qui se trouvent à moins de dix mètres sous les sédiments marins, ce qui facilite leur exploitation. De plus, celles lourdes sont en proportion plus élevée sous les mers que sur terre.La demande de cette matière première ne cesse d’augmenter avec le développement des industries des véhicules électriques et des semi-conducteurs. Leur production est cependant largement dominée par l'empire du Milieu.