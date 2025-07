Lee Jae Myung salue la décision des étudiants en médecine

Photo : YONHAP News

Le président de la République a salué la décision des étudiants en médecine, qui ont annoncé leur retour en classe. Lors du conseil des ministres hebdomadaire, ce mardi, Lee Jae Myung l’a qualifiée de « tardive, mais heureuse ». Avant de demander aux ministères concernés de prendre les mesures nécessaires, et aux étudiants de réfléchir plus profondément à leur responsabilité sociale en tant que futurs professionnels de santé.Pour rappel, ces derniers avaient massivement mis fin à leurs cursus dans le cadre d’un long bras de fer entre le monde médical et le gouvernement sur la question du numerus clausus.Par ailleurs, le chef de l’Etat a rappelé qu’il y deux ans jour pour jour, 14 personnes avaient perdu la vie à la suite des inondations à Osong dans le centre du pays. Il a une nouvelle fois souligné que l’Etat avait pour responsabilité fondamentale de protéger la vie et la sécurité de ses citoyens. Avant de mettre en garde les fonctionnaires contre les possibles erreurs commises dans l’accomplissement de cette mission.Le dirigeant a ensuite déploré le fait que certains se livrent à un acte ou à une violence verbale portant atteinte à la dignité des familles des victimes de différentes catastrophes. Tout en promettant une tolérance zéro pour les sanctionner dans le cadre de la loi.Enfin, à propos du budget de l’Etat pour l’année prochaine, Lee a mis en valeur le rôle des finances publiques et demandé à chaque ministère d’établir un projet de budget de manière à renouer avec le rétablissement et la croissance économiques du pays.