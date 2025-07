GIs en Corée du Sud : Séoul suit de près un projet de loi américain limitant leur réduction

Photo : YONHAP News

Alors que les rumeurs continuent de circuler au sujet d’un possible retrait partiel des soldats américains stationnés en Corée du Sud, Séoul suit de près le projet de loi d’autorisation de la défense nationale (NDAA) pour 2026, adopté la semaine dernière par une commission du Sénat américain. Ce texte interdit toute réduction du dispositif militaire américain dans la péninsule coréenne ou toute modification du transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (OPCON) du Commandement des forces combinées, tant que le secrétaire à la Défense n’aura pas certifié devant le Congrès qu’une telle mesure est dans l’intérêt national.Selon les observateurs, le Sénat chercherait ainsi à freiner une éventuelle initiative de l’administration Trump visant à diminuer les soldats déployés au sud du 38e parallèle.Lundi, un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que la nécessité de maintenir les GI’s en Corée du Sud faisait largement consensus au sein du Congrès américain. Il a toutefois refusé de commenter en détail un texte législatif encore en cours d’adoption. Avant de préciser que le gouvernement continuerait de surveiller de près l’évolution de la situation liée à la NDAA et de poursuivre une communication étroite avec Washington. De son côté, le porte-parole du ministère de la Défense s’est contenté de rappeler, lors d’un point presse régulier tenu le même jour, que le processus législatif était encore en cours.Pour rappel, la NDAA est une loi qui fixe les budgets et les orientations politiques du département américain de la Défense pour un exercice fiscal donné. Elle est d’abord approuvée séparément par la Chambre des représentants et par le Sénat. Puis, une version unifiée fait l’objet d’un nouveau vote dans les deux chambres pour son adoption définitive