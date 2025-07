Canicule : le gouvernement convoque une réunion public-privé

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a organisé aujourd'hui une réunion d'urgence pour minimiser les dégâts causés par la vague de chaleur. Le comité central de gestion de crise public-privé y a partagé un plan d’action, notamment le soutien aux bénévoles, l’inspection des refuges contre chaleur, ainsi que la distribution de matériel de prévention à destination des populations vulnérables.Du reste, afin de protéger les personnes âgées vivant seules et les résidents des logements précaires, les collectivités territoriales et les associations civiles locales ont engagé une coopération.Les groupes privés s’impliqueront également dans divers domaines, tels que l’inspection des installations de climatisation, la réparation d’urgence du réseau électrique, la sécurité en mer ou encore l’assistance médicale et pharmaceutique.Ces dispositifs seront maintenus tout au long de la période de prévention de la canicule qui dure jusqu’à fin septembre.