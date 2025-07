Recul de l’âge de la retraite : les experts s’inquiètent d’une réduction de l’emploi des jeunes

Photo : YONHAP News

Six experts sur dix (62,4 %) estiment qu’un recul de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 65 ans risquerait principalement de réduire les opportunités d’emploi pour les jeunes. C'est ce que révèle une enquête menée par la Fédération des employeurs de Corée (KEF), auprès de 201 professeurs en gestion, économie et droit.Le coût élevé des seniors par rapport à leur productivité (43,8 %) et les tensions entre générations au travail (23,8 %) sont les autres effets négatifs cités.A la question de savoir qui doit principalement assurer les revenus des personnes âgées dans une société vieillissante, 63,8 % des sondés ont désigné le gouvernement et l’Assemblée nationale, 32,9 % pensent que c’est la responsabilité des individus eux-mêmes, tandis que 1,9 % estiment que cela revient aux employeurs.La KEF a expliqué que, compte tenu de ces résultats, il ne serait pas approprié que l’exécutif impose une charge excessive aux entreprises dans le cadre de sa politique d’emploi prolongé des seniors.Par ailleurs, pour mieux les intégrer dans le monde du travail, 68,1 % recommandent de diversifier les formes d’emploi. Viennent ensuite une plus grande flexibilité du marché du travail et la réforme du système de rémunération basé sur l’ancienneté avec respectivement 53,3 % et 48,6 %.