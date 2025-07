Photo : YONHAP News

La rougeole progresse cette année en Corée du Sud. Alors que les vacances approchent, il est conseillé de rester vigilant. Selon l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), 65 cas ont été enregistrés entre le début de l’année et le 5 juillet, soit 1,4 fois plus qu’en 2024.Parmi eux, 70,8 % ont été contractés à l’étranger, puis confirmés après le retour sur le territoire sud-coréen. La majorité des patients ont été infectés au Vietnam avec 42 cas. D’autres proviennent d’Ouzbékistan, de Thaïlande, d’Italie et de Mongolie.Les adultes représentaient 76,9 % des personnes infectées. En outre, 55,4 % d’entre elles n’étaient pas vaccinées ou ignoraient leur statut vaccinal.