Apec : Lee Jae Myung invite les dirigeants étrangers au sommet de Gyeongju

Photo : YONHAP News

Le président de la République a adressé hier une lettre d’invitation aux dirigeants des 20 pays membres de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), pour le prochain sommet qui se tiendra en Corée du Sud. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi la porte-parole du bureau présidentiel Kang Yu-jung. L'événement est prévu du 31 octobre au 1er novembre à Gyeongju, dans le sud-est du pays.Dans ce courrier, Lee Jae Myung a salué la contribution de l’Apec à la croissance économique durable et à la prospérité dans la région au cours des 30 dernières années. Il a également indiqué que la rencontre de cette année se déroulera sous le thème « Construire ensemble un avenir durable » et que les discussions porteraient sur le renforcement de la connectivité régionale, les avancées en matière d’innovation numérique, ainsi que les moyens de promouvoir la prospérité dans la région.Selon Kang, afin d’accélérer les préparatifs du sommet, le gouvernement prévoit d’organiser la réunion des hauts responsables de l’Apec ainsi que celle des ministres des Affaires étrangères et du Commerce lors de la dernière semaine d’octobre. Elle a également indiqué que Séoul fait de la réussite du forum une priorité absolue, en mettant en place un groupe de travail réunissant tous les conseillers concernés. Avant de conclure que le pays du Matin clair ferait de son mieux pour l’accueillir au plus haut niveau afin de créer un environnement favorable à une croissance économique innovante.