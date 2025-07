Photo : YONHAP News

La perturbation pluvieuse s’installe sur la Corée du Sud et devrait durer jusqu’à la fin de la semaine. Ce mercredi, les précipitations seront plus fréquentes que ces deux derniers jours. Toutes les régions seront concernées.En conséquence, les températures restent en dessous des 30°C. Ce matin, il fait 24°C à Séoul et Gwangju, 23°C à Daejeon et Jeonju, 22°C à Daegu ainsi que 25°C à Gangneung et Busan. Cet après-midi, il est prévu 26°C dans la capitale et à Daejeon, 27°C à Jeonju, Gwangju et Daegu, 28°C à Busan ainsi que 30°C à Gangneung.