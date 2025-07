Unesco : Busan va accueillir la session 2026 du Comité du patrimoine mondial

Photo : YONHAP News

Pour la première fois, la Corée du Sud accueillera la session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco. La 48e du genre se tiendra ainsi à Busan, en juillet 2026. Busan est la deuxième plus grande ville de la péninsule située dans le sud-est. Cette décision a été prise mardi lors de la 47e réunion du Comité, tenue à Paris.Après cette annonce, le directeur du Service coréen du patrimoine (KHS) s’est dit honoré. Il a souligné la participation continue du pays du Matin clair au sein de la communauté internationale pour la préservation du patrimoine mondial, notamment à travers ses contributions au Fonds du patrimoine mondial. Avant de s’engager à mobiliser tous les moyens nécessaires pour organiser l’événement avec succès.Le Comité du patrimoine mondial est un organe international chargé de protéger les biens culturels et naturels ayant une valeur universelle exceptionnelle, en les inscrivant sur des listes dédiées. Il établit également la liste du patrimoine mondial en péril et définit les grandes orientations en matière de conservation.Créé en vertu de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par l’Unesco en 1972, le Comité se réunit une fois par an, entre juin et juillet. Il est composé des représentants de 21 Etats parties de cette dernière, élus par leur Assemblée générale.Depuis sa première en 1977 à Paris, plusieurs villes asiatiques ont déjà accueilli une session annuelle du Comité, parmi lesquelles Phuket en Thaïlande en 1994, Kyoto au Japon quatre ans plus tard, Suzhou en Chine en 2004, Phnom Penh au Cambodge en 2013 et enfin New Delhi en Inde l’année dernière.