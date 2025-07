L’équipe d’enquête spéciale tente à nouveau de faire comparaître de force Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

L'équipe du procureur spécial Cho Eun-suk tente aujourd'hui, pour la troisième fois, de faire comparaître de force Yoon Suk Yeol, dans le cadre des investigations sur les accusations d'insurrection liées à sa proclamation de la loi martiale le 3 décembre dernier.Placé en détention provisoire le 10 juillet dernier au centre de détention de Séoul, l'ancien président a refusé à deux reprises de se soumettre aux questions des enquêteurs, invoquant des raisons de santé. Toutefois, ces motifs ont été jugés infondés par l'équipe d'enquête spéciale qui a demandé à l'établissement pénitentiaire de le contraindre à sortir de sa cellule pour être interrogé. Les deux tentatives réalisées lundi et mardi ont été un échec. Une nouvelle requête a donc été faite pour que Yoon soit amené, ce mercredi à 14h, dans une salle d'interrogatoire du Haut Bureau des procureurs de la capitale.L'équipe d'enquête spéciale a souligné que l’ancien chef de l’Etat n'était pas seulement un ancien président de la République, mais aussi un ex-procureur général, et qu'il était censé respecter plus que quiconque les exigences du système judiciaire pénal.Les avocats de l’ex-dirigeant destitué ont dénoncé une tentative d'humiliation. Ils ont rappelé qu'au cours de leur détention, ses prédécesseurs Lee Myung-bak et Park Geun-hye avaient été interrogés directement sur les lieux de leur incarcération.Le succès de cette nouvelle tentative de comparution forcée reste toutefois incertain. Le procureur Cho n'exclut donc pas la possibilité d'inculper Yoon sans interrogatoire complémentaire s'il continue de refuser de coopérer, tant que les éléments recueillis auprès des témoins sont jugés suffisants. Le chef de l'Etat destitué semble pour sa part camper sur ses positions, invoquant toujours ses problèmes de santé.Par ailleurs, toute visite lui a été interdite, à l'exception de celles des membres de sa famille et de ses avocats.Enfin, le Tribunal du district central de Séoul a annoncé cet après-midi examinerait la légalité de la détention provisoire de Yoon à la suite de la demande déposée par ses avocats. Dans ce cadre, il prévoit de l'interroger ce vendredi dans la matinée.