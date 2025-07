Séoul et Londres s'engagent à élargir leur coopération

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de Lee Jae Myung s'est entretenu hier à Séoul avec son homologue britannique. D’après le bureau présidentiel, à cette occasion, Wi Sung-lac et Jonathan Powell se sont engagés à renforcer leur coopération dans de nombreux domaines tels que le commerce, la défense et les investissements.Wi a rappelé que lors de leur premier tête-à-tête, tenu en marge du récent sommet du G7, les dirigeants des deux pays avaient échangé sur l'élargissement de la collaboration bilatérale. Avant d'exprimer son souhait de voir évoluer davantage les liens de partenariat stratégique global entre Séoul et Londres. Son interlocuteur a, pour sa part, souhaité que la Corée du Sud et le Royaume-Uni puissent relever ensemble les défis communs, dont le changement climatique et la crise des chaînes d'approvisionnement.Les deux hommes ont ensuite partagé leur évaluation sur l'évolution géopolitique de la péninsule coréenne. Ils sont ainsi convenus de collaborer avec la communauté internationale pour résoudre le dossier du nucléaire nord-coréen et construire la paix dans la région. Avant de se pencher sur la situation géopolitique internationale, dont la guerre en Ukraine, et de s’engager à une communication étroite.