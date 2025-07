Pyongyang et Moscou souhaitent coopérer dans la lutte contre les catastrophes

Photo : AP / Yonhap News

Une délégation du ministère russe des Situations d'urgence est arrivée lundi à Pyongyang pour discuter des moyens de coopérations avec la Corée du Nord. Selon un communiqué du ministère en question, son chef adjoint Roman Kurynin s’y est rendu sur l'invitation du Comité de contrôle des urgences et catastrophes nord-coréen.Ces délégués doivent visiter les sites où fonctionne le système de prévention et de réponse des catastrophes du royaume ermite. Ils prévoient également d'échanger des moyens de coopération bilatérale dans la formation des secouristes en cas d'incendie et dans le domaine des sciences et des technologies.Kurynin s'est dit réjoui de l'intérêt du régime de Kim Jong-un pour une collaboration scientifico-technologique avec Moscou. Avant d'ajouter que le Kremlin sera très heureux de pouvoir partager avec son allié les expériences qu'il a accumulées jusqu'ici.Le ministère russe a par ailleurs révélé qu'il avait signé l'an dernier avec le comité nord-coréen un protocole d'entente visant à réduire les risques de catastrophes.