Enquêtes sur Kim Keon-hee : perquisition dans les locaux du chaman Geon Jin

Photo : YONHAP News

L'équipe du procureur spécial Min Joong-ki, qui enquête sur diverses allégations visant l'ex-Première dame Kim Keon-hee, a mené, mardi, une perquisition dans des locaux liés au chaman Geon Jin, de son vrai nom Jeon Seong-bae.Les sites perquisitionnés hier comprenaient des zones dissimulées de son sanctuaire, situé dans le sud de Séoul, qui n'avaient pas été fouillés lors d’une précédente descente effectuée par le Parquet du district sud de la capitale.Sur le mandat de perquisition, Jeon est désigné comme suspect. Il est soupçonné d’ingérence dans les investitures électorales et de trafic d’influence. Lors des élections locales de 2022, le chaman aurait exercé des pressions pour que Park Hyun-guk, chef du comté de Bonghwa, et Park Chang-wook, élu local du Parti du pouvoir du peuple (PPP) dans le Gyeongsang du Nord, soient investis candidats de la formation conservatrice, en tirant parti de ses liens avec le couple présidentiel. En contrepartie, il aurait reçu de l’argent ou des objets de valeur de leur part. A noter que ces deux hommes ont également été visés par des perquisitions.Par ailleurs, les enquêteurs n’excluent pas une possible implication de l’ancien président Yoon Suk Yeol et de son épouse dans le processus d’investiture du PPP.