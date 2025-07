Emplois : hausse de 183 000 en juin

Photo : YONHAP News

Le nombre d’employés âgés de 15 ans et plus a augmenté de 183 000 en juin sur un an, pour atteindre 29,09 millions.Par secteur, la filière des services de santé et de bien-être social a affiché la plus forte croissance (+216 000). Viennent ensuite les services des sciences et technologies (+102 000). En revanche, la construction (-97 000) et l'industrie manufacturière (-83 000) sont en recul. A noter qu'il s'agit du quatorzième mois consécutif de baisse pour le BTP.Par tranche d’âge, la plus forte augmentation a été recensée chez les soixante ans et plus (+348 000) tandis que les personnes dans la vingtaine ont accusé le plus grand recul (-152 000).Le taux d’emploi s’est établi à 63,5 %, soit 0,1 point de plus sur un an. Celui du chômage affiche 2,8 % (-0,1 point) et concerne 825 000 personnes. Quant à la proportion de la population inactive, elle a évolué de 42 000 individus pour atteindre 15 828 000.