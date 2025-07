Liaisons ferroviaire et aérienne Corée du Nord-Chine : la reprise est imminente

Photo : YONHAP News

Un site de voyage géré par les autorités nord-coréennes a récemment publié les horaires des trains et des vols reliant la Corée du Nord et la Chine.Du côté du transport ferroviaire, cela concerne deux lignes, à savoir Pyongyang-Pékin et Pyongyang-Dandong. A l’heure actuelle, seule la ligne reliant les capitales nord-coréenne et russe, entrée en service le mois dernier, est confirmée. Si Pyongyang est de nouveau lié avec les deux villes chinoises cela sera une première depuis janvier 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.Quant au transport aérien, les vols entre les capitales nord-coréenne et chinoise sont opérationnels. Au regard de la publication des horaires sur le site touristique en question, ceux pour Shanghai reprendront très prochainement.Cette reprise des connexions entre le royaume ermite et l’empire du Milieu ainsi que les récentes célébrations des 64 ans de leur amitié, laissent penser à un dégel de leurs relations. Celles-ci s’étaient plus ou moins refroidies à la suite du rapprochement entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine.